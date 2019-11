Lara Comi, la difesa: «Non può leggere i messaggi degli haters, sono inutili»

«I messaggi degli odiatori sono inutili perché non li può leggere» essendoagli arresti domiciliarti con il divieto di comunicare all'esterno, «né li leggerebbe comunque». Lo ha spiegato all'Ansa l'avvocato Gianpiero Biancolella, il difensore dell'ex eurodeputata di FI tra gli arrestati di ieri nell'ambito dell'inchiesta 'Mensa dei poverì. Il legale ha riferito inoltre che già da ieri è stata accolta l'istanza degli arresti domiciliari a casa dei genitori.Il difensore di Lara Comi , che oggi si trova a Saronno dalla sua assistita per preparare l'interrogatorio di lunedì e raccogliere i documenti necessari, ha aggiunto che l'ex eurodeputata «è molto determinata a chiarire i fatti contestati. È rimasta sorpresa, come del resto lo sono rimasto io» per l'arresto di ieri per la mancanza di esigenze cautelari «sulle quali ci sarà da discutere».