Italiano detenuto in Sri Lanka per 11 mesi: «Cella di 10 metri per 20 con 100 persone, niente cibo e botte»

Una cella di 10 metri per 20 dove vivevano tra le 90 e le 100 persone, dotata di un bagno alla turca, una vasca d'acqua, e priva di letti. «Sono dimagrito dieci chilogrammi, non ti lasciano chiamare casa o ambasciata, sono botte, non ti danno da mangiare...». È il racconto di, il pordenonese di 33 anni arrestato poco più di un anno fa inperché trovato in possesso di droga, e rientrato ieri in Italia dopo 11 mesi di prigionia nel Paese asiatico.Consalvo è ovviamente provato, come ha reso noto la Rai Fvg che lo ha intervistato a Cordenons (Pordenone). «In carcere, a Negombo, ci davano da mangiare riso e qualche salsa, uova e banane, a volte un pezzo di carne o di pesce», ha ricordato ai microfoni della Rai, rifiutandosi però di lasciarsi riprendere in volto.