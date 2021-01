​Zona rossa, arancione o gialla: dal 7 gennaio le regioni tornano ai colori in base al report Iss

Dal 7 gennaio l'Italia torna a dividersi in colori: giallo, arancione o rosso in base al livello di diffusione del Covid regione per regione. Allo scadere del decreto di Natale, valido fino al 6 gennaio, tornerà quindi il regime delle fasce regionali che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull'andamento del contagio.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Coronavirus, Italia in zona rossa. Gennaio all'insegna di prudenza e... ROMA Zona rossa Capodanno. Visite agli amici e ai parenti: i divieti (e le... MONTAGNA Sci, quando aprono gli impianti? L'ipotesi 18 gennaio. Gli... VIAGGI Ovindoli, la situazione sulle piste da sci: i controlli dei... ROMA La situazione delle piste da sci di Ovindoli

A questo riguardo, è attesa per la prossima settimana, ma non è stato ancora reso noto quando, la riunione della cabina di regia per il Monitoraggio Regionale, che verifica i dati epidemiologici sulla base dei 21 parametri. Subito dopo il governo prenderà le sue decisioni.

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA