© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il nuovo anno inizia stretto nelle maglie del lockdown con l'Italia che nella prima settimana del 2021 si tinge di rosso. La fascia più alta delle restrizioni è prevista dal 31 dicembre al 3 gennaio per poi riprendere, dopo la pausa arancione del 4, il 5 e il 6 per l'Epifania.Nei, ad eccezione di Capodanno in cui il coprifuoco è stato allungato fino alle 7 del mattino, gli spostamenti per lavoro, necessità o visite a parenti e amici (sempre nel limite di due persone oltre a eventuali figli sotto i 14 anni o persone disabili e massimo una volta al giorno) sono consentiti, previa autocertificazione, dalle 5 alle 22. Dopo tale orario le motivazioni per poter circolare rientrano esclusivamente nell'ambito delle emergenze o di comprovate esigenze di lavoro.Terminate le feste tornerà in vigore la divisione in zone colorate che vedrà un'A livello generale rimarranno in vigore le misure previste dalma con alcune modifiche. Per leè prevista l'attività in presenza al 50%, non al 75% come indicato nel decreto, e non sono escluse limitazioni ulteriori in base alla situazione delle diverse Regioni. Resta, inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso e all'aperto, di igienizzare le mani e di mantenere la distanza fisica di almeno un metro. Nelledalle 5 alle 22non ci sarà obbligo di autocertificazione per gli spostamenti, bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 18 e dopo tale orario saranno sempre consentiti asporto e consegne a domicilio.Sul fronte del lavoro sono statecontenute nel decreto ministeriale 19 ottobre 2020, in materia diPer quanto riguarda lopalestre e piscine a gennaio continueranno a restare chiuse così come stadi, musei e teatri. A rischio slittamento anche l'prevista per il 7 gennaio. In una lettera indirizzata ai, ilha, infatti, chiesto di rimandare l'apertura a lunedì 18 gennaio. Le Regioni chiedono, inoltre, che a riaprire siano solo gli impianti nelle zone gialle e non quelli in zone rosse o arancioni. Una decisione non sarà comunque presa prima di un ulteriore parere del Comitato Tecnico Scientifico che avverrà auspicabilmente nella prima settimana dell'anno in modo da consentire a operatori e imprenditori di riorganizzare l'intera filiera per poter ospitare in sicurezza i primi turisti del 2021.