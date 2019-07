Invalida e con un figlio, Eurospin la licenzia. I colleghi scioperano per solidarietà

I colleghi sono tutti al suo fianco e per dimostrarlo l'11 luglio incroceranno le braccia contro l'insensibilità dell gruppo Eurospin che ha deciso di licenziarla perché ha superato i sei mesi di malattia previsti dal contratto.



Lo sciopero interesserà tre punti vendita Eurospin dell'Empolese-Valdelsa (a Vinci, Certaldo e Montelupo Fiorentino). La vicenda riguarda una dipendente del discount di Vinci, assunta come categoria protetta in quanto invalida, con un figlio. A un certo punto la sua patologia si è aggravata e Teresa (nome di fantasia) ha dovuto incrementare le terapie salvavita. Tornare al lavoro in quelle condizioni era impossibile.



L'azienda (visto che sono stati superati i sei mesi di assenza) ne ha immediatamente approfittato per inviarle una lettera di licenziamento. Di qui la protesta dei colleghi e la decisione di scioperare. In queste ore le organizzazioni sibdacali stanno trattando per fare in modo che il licenziamento sia revocato e alla dipendente sia concesso un periodo di aspettativa.

