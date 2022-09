La mobilità green diventa micro e punta sulle connessioni. In arrivo MoltoFuturo

Si avvia a chiusura la Settimana europea della mobilità con una via tracciata – una mobilità integrata, smart e pulita per connettere persone e luoghi – ma con molta strada ancora da fare. Gli obiettivi sono quelli del Green Deal che punta a raggiungere la neutralità climatica nel 2050. È il punto di partenza di MoltoFuturo, inserto giovedì in edicola (e da giovedì disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri giornali del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Il settore dei trasporti è, insieme all’agricoltura, tra i più inquinanti nell’Ue, e si lavora alla sua decarbonizzazione attraverso misure concrete e buone pratiche. I dati dicono però che nell’Unione le emissioni invece di diminuire sono addirittura salite dello 0,8% nel 2018-2019. E anche l’Italia fatica a stare al passo con i tempi dell’era green. Riscattarsi però si può. Il piano 2022-2036 del Mims prevede investimenti prioritari sui sistemi di mobilità per 279,4 miliardi di euro. Cura del ferro, mezzi pubblici elettrici e a idrogeno, ma anche manutenzione delle strade tra gli interventi previsti. Mentre ora la Commissione europea sta valutando la possibilità di disciplinare la smart mobility. In particolare, di adottare una legislazione unica Ue sui veicoli elettrici leggeri come bici e monopattini in condivisione. Insomma, la micromobilità.

IL PERCORSO

Il viaggio di MoltoFuturo non poteva non far tappa sull’evoluzione dell’auto: l’elettronica non si ferma più ai propulsori, ma allarga la propria sfera di influenza ai freni e allo sterzo. A bordo saranno sempre meno i comandi meccanici e idraulici, con vantaggi per l’ambiente e per la protezione dei passeggeri. Dalla strada al mare. Da Cannes a Genova i Saloni di settore presentano sempre più modelli in grado di ridurre le emissioni inquinanti. E i Paesi impongono restrizioni a chi, navigando, non si adegua al nuovo corso eco. Una tematica cara anche a Cinecittà, quella della sostenibilità: negli studios della Capitale si lavora per realizzare un centro di innovazione in grado di contribuire agli obiettivi di sviluppo green dell’agenda Onu e dell’Accordo di Parigi.

La pagina dedicata ai social vi racconta il fenomeno dei Med influencer: sempre più medici aprono profili su Instagram e TikTok seguiti da centinaia di migliaia di follower. In tema di tecnologia, MoltoFuturo vi racconta le tendenze per gli amici a quattro zampe, dal dosaggio dei pasti al controllo, tutto da remoto. Vita da cani (e gatti) sì, purché hi-tech.