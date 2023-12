Helbiz, 40 milioni di km percorsi in monopattino da 1,5 milioni di utenti in Italia: risparmiate 2800 tonnellate di CO2

Helbiz, società del gruppo micromobility.com Inc., pioniera nel settore della micromobilità e prima nel suo mercato di riferimento ad essere quotata al NASDAQ, annuncia di aver raggiunto in Italia i 40 milioni di km percorsi dai propri monopattini, per un totale di oltre 2800 tonnellate di Co2 non immesse in atmosfera grazie all’utilizzo di mezzi a zero emissioni. Sono oltre 1,5 milioni gli utenti di Helbiz che hanno effettuato 11,3 milioni di viaggi di cui 7,6 solo nelle principali città italiane. Milano è la città con il maggior numero di utenti, oltre 311 mila, e di viaggi effettuati, oltre 2 milioni per circa 620 tonnellate di CO2 risparmiate.

L'obiettivo di Helbiz

Helbiz opera con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti a breve raggio attraverso una piattaforma innovativa per il noleggio di veicoli di trasporto basata su concetti quali connettività on-board, elettrificazione, trasporto condiviso e on-demand ed è pronta nei prossimi mesi a cambiare il mondo della micromobilità in Italia attraverso l’adozione di formule di noleggio a breve e medio termine già introdotte con successo negli Stati Uniti. Roma e Napoli saranno le prime città in Italia nelle quali gli utenti potranno utilizzare questa innovativa formula di noleggio che porterà Helbiz a rendere l’utilizzo del monopattino sempre più funzionale, economico e responsabile.

In virtù della nuova strategia aziendale e delle recenti disposizioni legislative per il settore della micromobilità, Helbiz ha deciso di abbandonare Assosharing, realtà associativa della quale era socio fondatore, che ha fallito nel raggiungimento degli obiettivi statutari e nell’affrontare le sfide di un contesto di mercato sempre più difficile e penalizzante.

Salvatore Palella, CEO e fondatore di Helbiz, ha commentato: «Helbiz ha contributo in maniera decisiva allo sviluppo della micromobilità in Italia ed ha raggiunto risultati di assoluto rilievo in termini di impatto ambientale e di miglioramento degli spostamenti in tante città italiane. Oggi siamo pronti ad un importante cambiamento che ci porterà a sviluppare un rapporto diverso con i clienti italiani che potranno usufruire più a lungo dei nostri servizi in base a formule estremamente vantaggiose e funzionali».

La società

Helbiz è una società leader per innovazione nel settore della micromobilità, fondata nel 2015 da Salvatore Palella e prima nel suo mercato di riferimento ad essere quotata al NASDAQ. Helbiz è parte della holding micromobility.com Inc. che combina competenze nel settore della vendita al dettaglio, dei servizi condivisi e del noleggio di veicoli con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto urbano. Con attività che si estendono dagli Stati Uniti all’ Europa, la holding comprende soluzioni di micromobilità condivisa attraverso Helbiz Inc, il noleggio di veicoli attraverso Wheels Labs Inc. e l'e-commerce e i punti vendita fisici attraverso il marchio micromobility.com. Impegnata a fornire soluzioni ecologiche e convenienti e a migliorare la mobilità su scala globale, micromobility.com Inc. definisce nuovi standard di eccellenza nel panorama della micromobilità. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.micromobility.com.