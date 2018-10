Ha un infarto mentre guida e si schianta contro una vetrina: morto sul colpo

Sentendosi male mentre era alla guida ha avuto la prontezza di spostarsi fuori strada, per evitare di far del male agli altri automobilisti. È morto così, pensando agli altri, Pericle Calmasini, 81enne di Stra (Ve), che ieri, intorno alle 19, è finito fuori strada al volante della sua Lancia Delta. Immediati i soccorsi dei sanitari che hanno cominciato le manovre rianimatorie sul posto, proseguite inutilmente fino in ospedale a Belluno, dove l’81enne veneziano è deceduto.LEGGI ANCHE Trieste, ragazzo romano aggredito con un pugno in faccia: è in coma A stroncarlo un infarto, che lo ha colto mentre guidava in via Vittorio Veneto, da Belluno con direzione Ponte nelle Alpi. Calmasini era solo in auto ed era arrivato all’altezza della Cattolica assicurazioni, in via Vittorio Veneto al civico 182, quando ha iniziato a sentirsi mali. Neanche il tempo di spostarsi fuori strada, andando a finire contro la vetrina dell’ufficio di assicurazione, che ha perso i sensi. Immediata la richiesta di aiuto al 118 lanciata dalla titolare dell’agenzia di polizze, che si è vista arrivare l’auto sulla vetrata. La vettura si è fermata appena in tempo e la vetrina non è andata in frantumi. Ma le condizioni dell’automobilista era apparse subito gravissime.