Spingono l'auto in panne, investiti e uccisi sul viadotto da una Bmw: morti 2 camerieri, uno è stato sbalzato giù dal cavalcavia

Sono stati travolti in pieno, mentre spingevano la loro auto in panne, da una Bmw che transitava sul viadotto calabrese dove la loro auto si era fermata: per Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, non c'è stato scampo. Feriti anche gli altri due passeggeri che erano a bordo della Peugeot 204. Le vittime di questo incidente avvenuto questa mattina presto - presso il Comune di Simbario - sono due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Uno dei due è stato addirittura sbalzato giù dal cavalcavia per la violenza dell'impatto.

