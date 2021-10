Incidente in scooter, morto ragazzo di 17 anni a Sesto Fiorentino: ferito un 19enne

Domenica 17 Ottobre 2021, 15:21

Un ragazzo di 17 anni, alla guida di uno scooter, ha perso la vita la scorsa notte intorno alle 3, a Sesto Fiorentino (Firenze) in un incidente stradale. Sul mezzo viaggiava anche un altro giovane, un 19enne che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Careggi. Secondo quanto si apprende il conducente del mezzo sarebbe entrato in contatto con l'auto e poi avrebbe sbattuto contro un muro. La dinamica dell' incidente è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino e della compagnia di Signa. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.