Milano, schianto in auto: muoiono mamma, papà e figlia 12enne. Gravissimi due fratelli di 16 e 10 anni

Dramma a Milano. Sale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale Ovest, all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto una famiglia. Dopo la madre di 39 anni morta sul colpo e una figlia di 12 anni appena giunta in ospedale, in tarda serata, come è stato riferito dalla polizia stradale, è morto anche il padre di 41 anni. Rimangono gravissimi gli altri due figli, un ragazzo di 16 anni e una bimba di 10.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Milano, muore donna di 39 anni in incidente in tangenziale:... LAZIO Frosinone, scontro sulla Casilina: muore bimba di 9 anni, gravi la... PADOVA Incidente in bici, papà muore alla vigilia della laurea del... ITALIA Incidente choc a Rovigo, muore bambino di 5 anni: gravissima la madre ROMA Maria Grazia Bon morta travolta da un'auto, corpo dimenticato al... ITALIA Incidente in A13, tre morti: famiglia distrutta

Milano, muore donna di 39 anni in incidente in tangenziale: gravissima la figlia

Incidente in bici, papà muore alla vigilia della laurea del figlio

Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA