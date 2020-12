Milano, muore donna in incidente in tangenziale: gravissima la figlia

Tragico sabato sera a Milano per una famiglia composta da cinque persone coinvolta in un incidente stradale, avvenuto questa sera, sulla Tangenziale Ovest, nel territorio di Rozzano: in base alle prime informazioni, la madre è morta, una figlia è gravissima ed è curata sul posto, mentre il padre e altri due componenti del nucleo familiare sono stati trasportati - in codice rosso - in ospedale.

Viaggiavano a bordo di una Honda Jazz che, per cause non ancora accertate, si è scontrata verso le 20.15 con altre due vetture.

Ultimo aggiornamento: 22:10

