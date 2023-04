Incidente con la Porsche, si ribalta e distrugge il bolide: in due miracolosamente illesi

FOZA (Vicenza) - Incidente oggi - 8 aprile - poco dopo le 11 sulla strada per Asiago: i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Provinciale 76 a Foza per soccorrere e mettere in sicurezza una potente Porsche finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto miracolosamente illeso insieme ad un altro passeggero.

I pompieri accorsi da Asiago hanno messo in sicurezza la Porsche 911 Gts, mentre gli occupanti, entrambi di nazionalità tedesca, sono usciti dall'abitacolo senza nessuna conseguenza, come accertato dai sanitari del Suem.

L’auto gravemente danneggiata faceva parte di una comitiva di altre macchine sportive del famoso marchio tedesco in gita in zona. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 13 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.

L'ALTRO INCIDENTE

Oggi - 8 aprile - alle 12 a Montecchia di Crosara, in località Pergola, una moto guidata da un vicentino 44enne di Montebello finiva in frontale contro l'auto condotta da 32enne di Roncà, rovinando a terra. Il motociclista, unico rimasto ferito nel sinistro, è stato soccorso dal 118 e trasportato a San Bonifacio.

Sul posto per i rilievi, personale del Nucleo Operativo Radiomobile di San Bonifacio, e Stazione di Soave per la viabilità.