Roma, incidente nella Galleria Giovanni XXIII: due feriti in codice rosso e traffico nel caos

Grave incidente nel tardo pomeriggio all'interno della Galleria Giovanni XXIII. Nell'impatto tra due vetture una Fiat 500 ha finito per capottarsi. Almeno due le persone ferite nel violento scontro, trasportate in codice rosso per dinamica negli ospedali più vicini. Sul posto le pattuglie degli agenti della Polizia locale impegnati nei rilievi e per dirigere il traffico, fortemente rallentato. Dalle 19,30 la strada in direzione della Pineta Sacchetti è congestionata con inevitabili disagi per gli automobilisti. Sott'accusa l'alta velocità e la distrazione alla guida.

Roma, investita da una Porsche sulle strisce di viale Palmiro Togliatti: grave una donna di 38 anni