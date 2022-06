Incidente a Poggibonsi, auto fuoristrada: muore ragazzo di 24 anni

Tragico incidente questa notte a Poggibonsi, in Toscana. Nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 10 giugno (intorno all'una di notte), un ragazzo di 24 anni è morto dopo aver perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. L'incidente è avvenuto all'altezza di Maltraverso, una frazione del comune di Poggibonsi in provincia di Siena.

La dinamica dell'incidente

Ancora da chiarire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dell'auto e uscire fuori dalla carreggiata. Quando l'auto si è ribaltata l'impatto è stato fatale e non c'è stato nulla da fare per il 24enne. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e 118, ma non hanno potuto che costatare il decesso.