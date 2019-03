Incidente a Padova, muore una 18enne: il ragazzo alla guida era ubriaco

Greta Luison ha perso la vita a 18 anni in un incidente stradale. Il ragazzo alla guida della macchina, un suo coetaneo di poco più grande, era ubriaco, con un tasso alcolemico di 2 grammi al litro. È finito fuori strada provocando la morte della diciottenne a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Oltre alla vittima, altri tre giovani che erano sulla stessa vettura sono rimasti feriti.

I ragazzi erano di ritorno da una festa. Il giovane alla guida dell'auto ubriaco, un operaio di 23 anni, è stato denunciato alla procura per omicidio stradale e ora tutti i documenti che includono la dinamica dell'incidente e i dati relativi alle analisi saranno valutati dal pubblico ministero di turno.

Lui, T.O., è uscito dall'incidente con un trauma cranico. In quel terribile schianto contro uno dei platani di via Biasiati è quello che se l'è cavata con le ferite meno profonde. Peggio è andata ai tre amici sul sedile posteriore. La più grave è una diciassettenne, operata per una frattura al bacino e una alla mascella oltre a forti contusioni alla cassa toracica e alle gambe. Le ci vorranno 50 giorni per riprendersi. Era seduta dal lato passeggero dietro Greta, l'amica del cuore, insieme al diciottenne F.P. che ha rimediato anche lui traumi a gambe e torace e al ventiquattrenne M.D. ricoverato con escoriazioni e un colpo di frusta dovuto alla cintura. Nel suo caso, ha fatto il suo dovere. Non è invece bastata per salvare la vita di Greta.



