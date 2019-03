Schianto sulla Pontina tra 3 camion, un ferito: traffico in tilt

Grave incidente stradale al km 33 della Pontina questa mattina intorno alle 7:30, con importanti disagi per la circolazione. Nell'impatto tra tre mezzi pesanti avvenuto in direzione Latina, una persona è rimasta ferita e soccorsa da un'elimbulanza. Proprio per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza, entrambe le carreggiate sono state chiuse. In questi minuti è stata riaperta quella in direzione Roma, ma la coda inizia già da Aprilia. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

«Mi hai preso con l'auto»: la truffa del falso incidente sulla Pontina, presi due cugini siciliani

© RIPRODUZIONE RISERVATA