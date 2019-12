Incidente nel Pavese, cinque rarazzi feriti: grave un giovane schiacciato dal guardrail

Cinque ragazzi sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 3:30, nel territorio di Copiano, in provincia di Pavia. I cinque giovani (tre di 25 anni, uno di 24 e uno di 29) viaggiavano su una vettura che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, sfondando un guard-rail e terminando la sua corsa in un fossato.

Incidente in Veneto, morti tre ragazzi: frontale tra due auto nella notte. A Verona morte madre e figlia

Incidente a Roma, auto fuori strada: morta una ragazza, gravissima l'amica

Il guard-rail ha attraversato l'abitacolo della vettura, ferendo i ragazzi. Uno dei cinque feriti è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo. Più lievi le conseguenze per gli altri quattro ragazzi.

Incidente in Veneto, morti tre ragazzi: frontale tra due auto nella notte. A Verona morte madre e figlia

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA