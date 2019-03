​Schianto a Mondragone, un morto e un ferito grave

È di un morto e due feriti gravi, il bilancio dell'incidente stradale successo a Mondragone, provincia di Caserta. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia e i medici del servizio territoriale d'emergenza. I militari stanno cercando di rricostruire la dinamica dei fatti. Stando ad alcune indiscrezioni, la persona deceduta, cittadino ucraino di 46 anni, si trovava in auto, lato posteriore: durante la manovra di svolta sinistra - direzione Napoli - uno scooter è finito nello sportello posteriore della vettura colpendo in pieno la persona che si trovava seduta all'interno della vettura. In questo momento, le due persone in sella allo scooter sono ricoverate in gravi condizioni in due ospedali.

