Padova, camion cisterna pieno di gasolio si rovescia nel fosso

Dalle ore 11 circa i vigili del fuoco hanno operato a Merlara (un comune della provincia di Padova, in Veneto) per il rovesciamento di un camion cisterna trasportante gasolio nel fossato a bordo strada: illeso il conducente. I pompieri accorsi da Este, Padova e con il personale NBCR (nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre sono impegnati nelle operazioni di travaso del carburante per poi procedere al recupero del mezzo. La strada interessata e stata chiusa al traffico dalla polizia locale e dai carabinieri. Le operazioni di soccorso termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 19:53

