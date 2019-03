Tarquinia: incidente sull'Aurelia bis, feriti due giovani di Vetralla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale verso le 17.40 di oggi sull’Aurelia bis, nel territorio di Tarquinia. Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, una Volkswagen Polo, con a bordo due ragazzi di Vetralla, all’incrocio con strada dell’Acquetta si è immessa sulla statale verso Monte Romano, ma in quel momento stava sopraggiungendo un autoarticolato che viaggiava verso Civitavecchia.L’impatto è stato inevitabile e i due 25enni che erano a bordo dell’utilitaria sono rimasti feriti. Per estrarli dalle lamiere contorte dell’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, che li hanno consegnati ai medici del 118 per trasferirli con un codice giallo al pronto soccorso della cittadina. L’autista del camion è invece rimasto illeso.Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale di Tarquinia e una pattuglia giunta anche da Viterbo. Il traffico veicolare sull'Aurelia bis è stato chiuso temporaneamente per permettere ai soccorsi di svolgere le operazioni in sicurezza.