Cadavere di una donna trovato in un baule della sua camera da letto a Mondragone: la scoperta choc del figlio

Il cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in un baule, sigillato con il nastro adesivo. La scoperta choc a Mondragone. Lo riporta "Il Mattino". È stato il figlio della donna ad aprire il vecchio baule in camera da letto della madre a fare la macabra scoperta. Il cadavere - in avanzato stato di decomposizione - appartiene a Concetta Infante, 77 anni, pensionata.

L'uomo si era recato nell'abitazione dove viveva l'anziana in compagnia della figlia (sorella dell'uomo). Sul posto, i carabinieri della compagnia di Mondragone. Si ipotizza che il corpo sia stato sigillato nel baule circa un mese e mezzo fa.