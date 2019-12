Incidente in scooter, 16enne morto nella notte a Camaiore: tornava dalla festa di Natale

Tragico incidente questa niotte in Versilia. La vittima è un 16enne del posto, Dario D'Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato. Intorno alle 2.30, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca, il ragazzo, mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella allo suo scooter avrebbe prima urtato un'auto che lo precedeva e poi sarebbe finito contro un muretto. Sul posto l'auto medica della Misericordia e i carabinieri. Sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta. Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA