Bergamo, morta la mamma di 44 anni investita da un'auto. Era stato coinvolto anche il figlio ​nell'incidente

È morta oggi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la mamma di 44 anni che mercoledì scorso era stata investita da un'auto mentre attraversava viale Giulio Cesare a Bergamo con il figlio di 6 anni. La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi per la donazione. La donna è sempre rimasta in coma a causa di un trauma cranico. Era anche stata sottoposta a un intervento chirurgico, in un quadro clinico molto compromesso. Anche il figlio aveva battuto la testa, ma le sue condizioni non sono mai state gravi.

Ultimo aggiornamento: 15:06

