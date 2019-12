CHIETI Sfiorata la tragedia e tanta paura in via della Liberazione nella tarda serata di ieri. Verso la mezzanotte un’auto che percorreva la strada in salita, direzione piazza Trento e Trieste, ha sbandato ed è andata a finire contro le ringhiere che delimitano la strada da uno strapiombo. Le ringhiere sono state divelte e sono precipitate, ma per fortuna l’auto si è arrestata pochi centimetri prima di cadere nel vuoto. Alla guida del mezzo c’era un diciannovenne neopatentato uscito illeso grazie a una serie di equilibrismi (nella foto postata su Chieti su Facebook). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Municipale e l'ambulanza del 118. Sull’accaduto è intervenuta anche la sorella con un post sul gruppo social “Chieti su facebook” specificando che il ragazzo è «risultato negativo all’alcol test e l’auto era stata regolarmente revisionata». © RIPRODUZIONE RISERVATA