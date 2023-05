Incidente sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno, morto 63enne: coinvolto van di turisti

Questa mattina un incidente sull'autostrada A3 direzione Salerno ha coinvolto tre veicoli, tra questi anche un van di turisti. Purtroppo ha perso la vita un uomo di 63 anni. Il bilancio è ancora provvisorio, l'incidente è avvenuto tra Torre del Greco e Torre Annunziata, sull'autostrada A3 in direzione Salerno.

Due veicoli si sono scontrati, mentre una terza auto si è ribaltata. Le cause del grave incidente sono ancora da ricostruire, ma potrebbe essere stato causato da un malore o un colpo di sonno di uno dei guidatori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Angri per eseguire tutti i rilievi, mentre la Procura di Torre Annunziata ha già aperto un'inchiesta. Feriti in maniera lieve alcuni turisti stranieri e le persone a bordo della terza auto che si è ribaltata.

Per tutta la mattinata si sono verificate lunghe code in uscita a Torre del Greco, ora il traffico sta tornando lentamente alla normalità.