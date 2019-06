Incidente tragico sulla A4: auto contro un furgone, donna muore all'istante

Una donna è morta nel tamponamento tra la sua automobile e un furgone, avvenuto sulla A4 tra l'uscita e la corsia di immissione in direzione Trieste al km 424, tra gli svincoli di Meolo e Noventa di Piave. L'incidente si è verificato alle 13.30: l'auto è finita sotto il mezzo e la donna è deceduta all'istante.

Sul posto sono arrivando i soccorsi con i sanitari del Suem in ambulanza e con l'elicottero. Con loro anche la Polizia autostradale e gli ausiliari del traffico. Il casello è stato chiuso sia in entrata che in uscita.

