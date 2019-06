Esce di strada e si ribalta con l'auto dentro una scarpata: grave un 93enne

93enne teramano, si è ribaltato più volte, per poi finire sotto una scarpata mentre percorreva con la sua Fiat Panda la Statale 80, in prossimità di Bellante Stazione. L’anziano è ricoverato in gravi condizioni per politraumi presso l’ospedale Mazzini di Teramo.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Stazione e della Polizia Locale di Bellante, intervenuti sul posto, R.S., un 93enne teramano, verso le 12 di questa mattina, ha perso il controllo della sua Panda cadendo sotto un burrone. L'autovettura si è ribaltata più volte su sé stessa, per poi terminare la corsa sotto una scarpata, fortunatamente sulle quattro ruote. L'anziano è riuscito ad uscire autonomamente dall'auto, passando dallo spazio del parabrezza staccatosi durante il ribaltamento. Subito dopo ha perso i sensi.