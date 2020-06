Incendio sui tetti di una serie di villette a schiera: terrore tra i residenti

Un incendio scoppiato sui tetti di una serie di villette a schiera sta causando attimi di terrore tra i residenti al confine tra Padova e Selvazzano. L'incendio scoppiato in via Monte Cero-Lungargine Brusegana ha interessato otto casette a schiera, in particolare devastando i tetti, causando grande spavento tra i residenti. Minuti di autentico terrore. Tutti fuori dalle case, al momento non risultano feriti: questa notte non rientreranno nelle loro case. Ingenti i danni. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco di Padova e di Abano.



Ultimo aggiornamento: 21:15

