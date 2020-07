Incendio sul Vesuvio: fiamme a ridosso delle abitazioni, arriva l'elicottero

Ennesimo incendio in pochi giorni Torre del Greco. Un vasto incendio è divampato poco dopo le 15 nella periferia corallina in via Cappella Bianchini. Sul posto prontamente intervenuti, che stanno lavorando affinché l’incendio non si espanda ulteriormente. Al lavoro per domare le fiamme alle pendici del Vesuvio anche un elicottero regionale. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni.



Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che sta accadendo in questi giorni fa ritornare alla mente dei residenti della zona e non solo all’estate 2017, quando gli incendi hanno devastato gran parte del Vesuvio per settimane. Le fiamme, quasi sicuramente di origini dolose, sono estese e difficili da spegnere anche a causa del vento. All' azione di spegnimento delle squadre di terra e di un elicottero, è stato affiancano l'intervento di un Canadair. Il rogo preoccupa anche perché le fiamme si sono estese a ridosso di alcune abitazioni. Già la scorsa settimana la zona di Cappella Bianchini era stata interessata da un rogo doloso.