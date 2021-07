Incendi, maxi-rogo nell'Oristanese: le fiamme raggiungono Cuglieri, sfollate 400 persone

Domenica 25 Luglio 2021, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l'area del Montiferru, nell'Oristanese. Il gigantesco rogo divampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, non è ancora stato domato. In nottata 200 cittadini di Cuglieri sono stati sfollati, con le fiamme che hanno raggiunto il paese. Solo questa mattina la situazione è lievemente migliorata e 120 persone circa hanno fatto rientro a casa. Paura anche a Sennariolo, che è stato completamente evacuato: 155 gli sfollati.

Le persone che hanno trascorso gran parte della notte lontano da casa stanno facendo rientro, mentre sono state evacuate anche alcune abitazioni anche a Tresnuraghes e Flussio. Ma gli incendi non sono ancora stati spenti e le fiamme si stanno dirigendo verso la costa. Sulla zona già dall'alba stanno lavorando centinaia di uomini a terra di Corpo forestale, Protezione civile, vigili del fuoco e volontari. In loro aiuto ci sono due Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma.

#Oristano #incendio di vegetazione a Bonarcado: 60 #vigilidelfuoco al lavoro a terra in contrasto alle fiamme col supporto aereo di 3 #canadair e 1 elicottero AW-139 Drago VF 144. Nelle foto la ricognizione aerea sull'area di Santu Lussurgiu [#25luglio 11:15] pic.twitter.com/NGcVJ0HZTK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 25, 2021

Un altro fronte di fuoco ancora aperto è nella zona di Usellus dove accanto alle squadre a terra stanno operando due Canadair e un elicottero. Roghi attivi anche a Fonni, con due elicotteri della flotta regionale che stanno lanciando bombe d'acqua per arginare le fiamme e ad Arzana, dove in azione ci sono un Canadair e due elicotteri. Al momento non è stato possibile quantificare i danni, ma le fiamme hanno danneggiato sia abitazioni che aziende agricole. Disagi lungo la statale 292 con detriti e alberi caduti, sul posto stanno operando gli agenti della Polstrada, mentre nei vari Comuni interessati dagli incendi hanno lavorato numerose pattuglie dei carabinieri e della Questura di Oristano che ha messo a disposizione anche un pullmino per le evacuazioni.

Questo è il cielo sopra Macomer, a 30 km dagli incendi che stanno devastando il centro Sardegna, e non solo. Un abbraccio a chi vive lì, a chi lavora per spegnerli, e un posto all’inferno, che dovrebbe somigliare a questo, ai responsabili. Forza @emergenzavvf pic.twitter.com/YjmAzuD35i — Geppi Cucciari (@GeppiC) July 25, 2021

Solinas: « Ore di angoscia e preoccupazione »

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, segue in costante collegamento con il Corpo Forestale, con i Vigili del fuoco e con le forze dell'ordine l'evoluzione degli incendi che stanno aggredendo vaste zone dell'Oristanese. «Viviamo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore queste ore drammatiche - dice - nelle quali le fiamme minacciano, ancora una volta, l'incolumità dei cittadini, le loro proprietà, e il nostro prezioso patrimonio ambientale. Sono vicino con la più profonda partecipazione - aggiunge Solinas - ai Sindaci e a tutti i cittadini dei territori colpiti, e a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione nella lotta a questa emergenza che ci minaccia in modo vile e violento. Anche quest'anno, per la campagna antincendio, è schierata in Sardegna la flotta aerea dello Stato che concorre, insieme a quella regionale, alla lotta contro gli incendi boschivi».

«L'integrazione tra le due flotte consente la copertura dell'intero territorio regionale con tempi di intervento molto brevi in difesa dell'ambiente e dei cittadini, ma è indispensabile la collaborazione di tutti per prevenire simili emergenze e identificare i colpevoli - osserva Solinas - Siamo impegnati a ricercare le cause ed i responsabili di questo disastro oltre che a verificare i margini per ristorare gli ingenti danni subiti dalle comunità colpite».