Incendio ad Arzano, deposito in fiamme: la colonna di fumo nero visibile su tutta Napoli

Questa mattina, verso le 7, è divampato l’ennesimo incendio nella provincia di Napoli.

È accaduto nella zona industriale di Arzano, dove le fiamme hanno travolto il deposito di un’azienda di cucine situata in via Torricelli. Dopo pochissimi minuti l’incendio ha generato una nube nera che ha raggiunto anche i paesi circostanti - come Casoria e Afragola - e la città di Napoli.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che stanno lavorando incessantemente per spegnere le fiamme. Non ci sono stati feriti, con tutti i dipendenti dell’azienda allontanati quasi subito dallo stabile.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, che è solo l'ennesimo divampato nella zona nel giro di poche settimane. Per questo motivo sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che indagheranno sulla vicenda.