Incendi, fiamme a Campomarino Lido: evacuate 400 persone ​tra case, alberghi e campeggi

Domenica 8 Agosto 2021, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 20:21

Incendio boschivo a Campomarino Lido in Molise, evacuate oltre 400 persone tra alberghi, campeggi e abitazioni nelle vicinanze. Vigili del fuoco al lavoro con squadre a terra, un canadair e l’elicottero del reparto volo di Bari a protezione delle strutture.

Meteo, caldo africano con temperature fino a 45°. Roma, violento incendio all'Axa

APPROFONDIMENTI ROMA Incendi, Draghi firma il Dpcm per mobilitare la Protezione... GRECIA Incendi Grecia, sesto giorno di fiamme. Evacuata l'isola di... EMERGENZA Incendi, Aspromonte: rischio fiamme il patrimonio Unesco CLIMA Meteo, caldo africano con temperature fino a 45°. Roma,...

Sospesa circolazione ferroviaria sulla linea adriatica Pescara-Foggia

Per un incendio vicino ai binari, Trenitalia ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Chieuti (Foggia) e Campomarino (Campobasso) sulla linea adriatica Pescara-Foggia. Lo ha comunicato in serata, precisando che la linea è sospesa dalle ore 17. L'incendio ha avuto ripercussioni anche sulla vicina autostrada A14, chiusa e poi riaperta alle 19.40: dalla riapertura - prosegue Trenitalia - è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario a lunga percorrenza con bus sostitutivi tra Foggia e Termoli, con una decina di convogli interessati. Nessun treno regionale è stato coinvolto. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Trenitalia fa sapere di aver organizzato anche l'assistenza ai passeggeri e che informazioni vengono diffuse nelle stazioni e sui canali online.

Incendi Grecia, sesto giorno di fiamme. Evacuata l'isola di Evia: «Non è rimasto più nulla»