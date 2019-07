"Grazie per l'informazione" e lo abbracciano. Così due rom fanno sparire il prezioso Rolex

Ultimo aggiornamento: 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima gli chiedono delle informazioni poi, nel ringraziarlo, lo abbracciano. E, con abilità estrema, gli sfilano un orologio Rolex dal polso.È accaduto ieri l'altro a Canino, dove un uomo di mezza età è rimasto vittima della cosiddetta truffa dell'abbraccio. Erano circa le ore 12,30 e l'uomo si trovava davanti alla sua abitazione, quando è stato avvicinato da due donne - di etnia rom - che gli hanno chiesto alcune informazioni stradali. L'uomo, molto gentilmente, le ha fornite e a quel punto le due gli si sono avvicinate: una gli ha preso le mani, l'altra lo ha abbracciato fingendo riconoscenza.In una frazione di secondo gli hanno sfilato abilmente il prezioso orologio dal polso, dal valore di diverse migliaia di euro, e sono salite su una automobile che le attendeva a poca distanza, con un complice a bordo. L'uomo, in un primo momento, ha controllato se in tasca avesse ancora il portafogli e ha tirato un sospiro di sollievo, constatando che era ancora al suo posto. Ma ben presto si è accorto che non aveva più il suo prezioso Rolex al polso.A quel punto ha chiamato immediatamente i carabinieri e una pattuglia della stazione di Canino è arrivata sul posto. Sono stati predisposti anche dei posti di blocco, per cercare di rintracciare le autrici del furto. Ma di loro in pochi minuti si sono perse le tracce. La vittima è stata invitata in caserma, dove ha fornito una descrizione delle due donne e il modello della vettura sulla quale sono scappate. Quindi, sono stati avviati tutti gli accertamenti e le indagini, nel tentativo di risalire all'identità delle due ladre.Quella dell'abbraccio è una truffa che ha mietuto centinaia di vittime in tutta Italia, e non solo. Nel mese di maggio la stessa Arma dei carabinieri ha finalizzato una operazione che ha consentito l'arresto di 10 persone di etnia rom, che proprio attreverso questo stesso modus operandi, avevano messo a segno in tutta Europa centinaia di colpi. Furti con destrezza soprattutto ai danni di anziani, rubando collane, orologi, bracciali e oggetti preziosi per un bottino di centinaia di migliaia di euro.