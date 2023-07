Grandine nella notte, Verona in ginocchio per il maltempo. In Alto Adige temporali e fiumi in piena. Paura per un gruppo di scout in Friuli

Un forte temporale, con grandine, ha interessato Verona nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, provocando l'abbattimento di una quarantina di piante, lo scoperchiamento di alcuni tetti e rompendo una decina di semafori. Gli interventi sono coordinati dall'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi in contatto la Protezione Civile. I comuni maggiormente interessati – ma il censimento è in corso – sono al momento Verona, Negrar, Sona, Bussolengo, Sommacampagna, Pescantina, San Pietro in Cariano, Brendola, Arcugnano, Altavilla vicentina, Longare, Vicenza, Nando, Montegalda, Montegaldella, Grisignano.

La Polizia Locale ha chiuso viale Piave, la via di acceso dal casello di Verona Sud dall'autostrada Milano- Venezia a causa di presenza di amianto sulla carreggiata di pezzi di un tetto che si è scoperchiato in zona.

Eventi estremi, il climatologo: «La striscia proseguirà per tutto agosto, in autunno sarà anche peggio»

«Questa notte il maltempo è tornato a colpire il Veneto, con alcuni danni registrati nelle province di Vicenza e Treviso. Ma è soprattutto nel territorio di Verona che si sono concentrati gli effetti dei forti venti, della tanta pioggia e di alcune scariche di grandine. Sono numerosi gli alberi abbattuti, i danni alle coltivazioni, gli allagamenti e i danneggiamenti a tetti e coperture. Lo Stato di Emergenza regionale sarà esteso ai territori colpiti. I rilievi dei danni saranno inseriti nelle relazioni inviate a Roma per le richieste dello Stato di Emergenza Nazionale e lo stato di calamità per il settore agricolo. Ringrazio tutti i soccorritori e i tecnici impegnati in questo weekend ed esprimo la mia vicinanza a chi ha dovuto, nell’arco di poche giornate, affrontare nuovamente il maltempo”. Sono le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo le forti manifestazioni metereologiche che hanno interessato il Veneto nella nottata. Si registrano oltre 100 richieste d’intervento ai Vigili del Fuoco e alla Protezione civile».

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti in serata su diverse zone anche dell'Alto Adige. Nelle zone colpite i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi. Nella val Pusteria, soprattutto nella zona di Casies e Valdaora i torrenti ingrossati hanno trascinato via anche dei ponti in legno, come documentano video pubblicati sui social media.

Un forte temporale ha provocato danni, la notte scorsa, a Saronno (Varese). Raffiche di vento forte e pioggia hanno provocato allagamenti, sradicato alberi e divelto coperture di tetti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza alcune aree della città, per un totale di oltre 45 interventi.

GLI SCOUT

La scorsa notte, poco prima di mezzanotte, la stazione di Maniago, a Pordenone, è stata chiamata insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari dell'ambulanza dalla Sores tramite il Nue 112 su chiamata di un gruppo di scout minorenni tra i 12 e i 16 anni. I ragazzi riferivano di aver smarrito il sentiero dopo essere partiti da Pielungo verso Malga Iovet seguendo il segnavia cai 821. Dotati di sacco a pelo e batterie sufficienti per avere luce nella notte, sono stati sorpresi dalla pioggia e dai temporali. Hanno atteso i soccorsi e sono stati ritrovati alle 3.30 a quota 1000 circa sotto una fascia rocciosa non lontano dalla cosiddetta Forchiazza. Sono stati accompagnati a valle e consegnati ai sanitari dell'ambulanza bagnati e un pò ipotermici. Gli scout ritrovati sono tutti di Trieste e avevano zaini molto pesanti con sé (con anche una chitarra al seguito). Il terreno in discesa era molto scivoloso e molte sono state le cadute, senza conseguenze. A ritrovarli è stata la squadra dei vigili del fuoco che era partita dal basso mentre i soccorritori del Cnsas sono partiti dall'alto. In tutto hanno partecipato una decina di soccorritori. Dopo che i sanitari dell'ambulanza hanno verificato le condizioni di ipotermia dei tre giovani li hanno affidati al capo scout.