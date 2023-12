Turetta e la perizia psichiatrica, gli elementi chiave. L'esperto: «La famiglia può avere un ruolo fondamentale nei disturbi mentali»

«L’ambiente familiare può avere un ruolo importante nei disturbi mentali». Il dott. Silvio Frazzingaro, neuropsichiatra dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (VR) indica quali sono gli elementi chiave in una diagnosi, come quella relativa al ragazzo accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Per la perizia psichiatrica di Filippo Turetta sarà necessario visitare «più volte il paziente» con test psicodiagnostici. Profili patologici? I fattori, sottolinea l'esperto, sono diversi: genetici, oltre che individuali, socioambientali e familiari. Che ruolo hanno avuto i genitori? Il punto con il neuropsichiatra.

