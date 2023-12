Gioielliere uccise due rapinatori in fuga: Mario Roggero condannato a 17 anni. Il pm: «Un'esecuzione». La replica di lui

Mario Roggero condannato a 17 anni di carcere per due omicidi e un tentato omicidio. È il verdetto della Corte d'Assise di Asti nel processo per il gioielliere di La Morra, in provincia di Cuneo, oggi 68enne, imputato per l'assassinio del 58enne Giuseppe Mazzarino e del 44enne Andrea Spinelli. Sono due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 fecero irruzione nel suo negozio, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. Il terzo, Alessandro Modica, ferito a una gamba, era riuscito a fuggire ed era stato arrestato poche ore dopo. Il pm Davide Greco aveva chiesto una condanna a 14 anni. L'orefice era accusato anche di porto abusivo di arma da sparo.

Il pm: «Un'esecuzione»

«La parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione» aveva detto il pubblico ministero Davide Greco nella requisitoria.

La difesa: «Temeva che avessero rapito la moglie»

Roggero ha sostenuto di avere sparato quattro colpi contro l'auto parcheggiata dei rapinatori perché temeva che i banditi avessero rapito sua moglie. «Le ero passato di fianco con la pistola in mano, senza vederla.

La sentenza

La corte d’assise, presidente Alberto Giannone, a latere Elio Sparacino, ha concesso solo le attenuanti generiche e quella dell’aver agito dopo una provocazione. La corte d’Assise ha stabilito una provvisionale di 460 mila euro ai familiari delle vittime, assistiti anche dagli avvocati Angelo Panza, Giuseppe Caruso e Marino Careglio.

Le reazioni

Quando il presidente Giannone ha finito di leggere la sentenza, il gioielliere ha detto: «Viva la delinquenza, viva la criminalità».

La ricostruzione di una rapina

Durante il processo, come scrisse Erica Di Blasi sul Messaggero nel dicembre dell'anno scorso - sul monitor installato in aula si vede tutto chiaro, persino il gioielliere che prende a calci in testa uno dei rapinatori, già ferito a morte da un colpo di revolver. Sono immagini forti. La rapina e la morte raccontate secondo per secondo, frame dopo frame, per descrivere come quel colpo organizzato in modo maldestro da tre rapinatori all’interno di una gioielleria di Grinzane Cavour, nelle Langhe, si sia trasformato in una duplice tragedia. Durante il processo si è scoperto persino che il gioielliere non aveva il porto d’armi e deteneva quel revolver senza autorizzazione.



Nell’aula del tribunale di Asti viene proiettato il video che ricostruisce ciò che è accaduto quel giorno. Un filmato che per la prima volta hanno potuto vedere sia i togati sia i giudici popolari e anche i familiari delle vittime. Sembravano commossi e sconvolti di fronte alla crudeltà di quelle immagini. «Bastardo», ha mormorato qualcuno tra il pubblico mentre sul monitor si vedeva il gioielliere che prendeva a calci in testa Andrea Spinelli, già ferito a morte da un colpo di pistola. Il pm Davide Greco ha riavvolto il nastro e lo ha fermato a più riprese per ricostruire davanti alla Corte d’assise, presieduta dal giudice Alberto Giannone, quanto accaduto nell’oreficeria di via Garibaldi il 28 aprile del 2021. Erano le 18.36 quando la Fiesta bianca a tre porte (chiesta in prestito da Spinelli a un’amica) arriva nel parcheggio davanti alla porta del retrobottega del negozio. Alla guida c’è Alessandro Modica, l’unico che alla fine si salva, ferito solo a una gamba. Spinelli è il primo a entrare, fingendosi un cliente. Un paio di minuti dopo è Giuseppe Mazzarino a varcare la porta blindata. Pochi istanti dopo è lui che mostra il coltello e minaccia la figlia dell’orafo, Laura Roggero. Spinelli in quel momento tira fuori una pistola giocattolo, tenuta assieme con lo scotch, e decide di legare con delle fascette da elettricista i polsi della donna, che prova comunque a schiacciare con un piede il pedale dell’allarme.



Senza audio, la rapina è praticamente un film muto che scorre con una calma surreale, anche quando le telecamere inquadrano il gioielliere che sbuca dal retrobottega e mette le mani nel cassetto, sotto il registratore di cassa dove tiene nascosto un revolver, di cui non aveva più il porto d’armi. Sono le 18.41 minuti e 35 secondi. Nell’istante in cui Roggero (difeso dall’avvocato Dario Bolognesi di Ferrara) ha le mani nel cassetto, i tre rapinatori sono appena usciti dal retro. E sono proprio le sequenze finali, in parte immortalate anche dall’occhio elettronico di un ufficio postale, a restituire la drammaticità e la violenza di cui è impregnata la morte dei rapinatori.





Le immagini mostrano i tre uomini che si dirigono verso l’auto. Modica al posto di guida, gli altri due cercano di salire dall’altra parte (la vettura ha solo due portiere). Roggero li insegue all’esterno, con il revolver in pugno. Raggiunge i banditi vicino alla macchina e spara cinque colpi: il primo colpisce lo specchietto retrovisore sinistro, gli altri vengono esplosi (tutti sul lato destro) all’interno della vettura mentre i malviventi braccati cercano di fuggire. Si vede l’auto che improvvisamente ha un sussulto: è il momento in cui Modica viene colpito alla gamba. Mazzarino prova a nascondersi dietro l’auto, ma si accascia a terra e muore. Modica riesce a scendere dalla vettura e fugge. Spinelli, già ferito a morte, cerca a sua volta di scappare. Cade a terra, Roggero lo raggiunge e lo colpisce alla testa e alla schiena con diversi calci. Poi di nuovo gli punta contro la pistola e preme il grilletto, ma a quel punto il tamburo è scarico.