Martedì 25 Aprile 2023, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 26 Aprile, 01:14

Sono stati uccisi la sera di lunedì, ma l’omicidio è stato scoperto solo ieri. Sulla dinamica e sull’autore del duplice omicidio c’è ancora una fitta nebbia di mistero, l’unico elemento che trapela è che è stato fermato il figlio della coppia trovata in un bagno di sangue. Ci sono ancora molti tasselli da mettere al loro posto, è un puzzle da ricomporre, con la polizia scientifica già al lavoro da ieri e l’esito delle autopsie che fornirà altri importanti particolari. Tutto è successo a Verona. Le vittime sono marito e moglie, entrambi pensionati. Lui Giampaolo Turazza aveva 75 anni, lei Vilma Vezzaro 73. Stavano insieme da quando avevano vent’anni. Ieri l’epilogo del loro percorso di vita insieme: all’interno dell’appartamento in cui abitavano, nel quartiere Borgo Roma a Verona, sono stati trovati i loro cadaveri, tutto attorno cospicue quantità di sangue. La prima ipotesi è che siano stati accoltellati, ma la procura di Verona ha mantenuto estremo riserbo per non compromettere le indagini. Qualcosa però è trapelato: ieri sera era stato detto che si erano perse le tracce del figlio, Osvaldo Turazza, ma secondo il Corriere Veneto l’uomo è stato in realtà individuato, interrogato e fermato. Anzi, sarebbe stato proprio lui ieri pomeriggio a presentarsi alla Guardia di Finanza dichiarando di avere trovato i corpi senza vita dei genitori. A quel punto i finanzieri hanno avvertito la polizia, si sono mosse sia la squadra mobile di Verona sia la scientifica. E Osvaldo Turazza è stato fermato, anche se è presto per arrivare a frettolose conclusioni, visto che la procura della repubblica veronese non ha neppure fatto capire se l’uomo abbia confessato. Ciò che si sa, secondo le testimonianza dei vicini di casa della coppia, è che Osvaldo Turazza lavora nel settore della ristorazione. Aveva un rapporto problematico con i genitori, caratterizzato anche da litigi.

SCENARI

Per questo motivo, le indagini della polizia si sono concentrati sulla sua figura, sul suo ruolo. I pochi punti certi di questo duplice delitto è che risale alla sera del 24 aprile, ma solo ieri l’uomo ha dato l’allarme. Come mai è passato tanto tempo tra l’omicidio e la scoperta del cadavere? Perché non si era preoccupato visto che i genitori non rispondevano al telefono? Questo dettaglio deve avere insospettito gli investigatori che hanno chiesto spiegazioni al figlio della coppia. Per tutta la giornata di ieri la squadra mobile e i tecnici della polizia scientifica sono rimasti all’interno dell’appartamento per procedere con una lunga serie di rilievi alla ricerca di tracce o impronte digitali lasciate dall’assassino. Lo scenario di partenza su cui spesso ci si concentra quando si trova senza vita una coppia è quello dell’omicidio-suicidio. Ma questa ipotesi, dopo i primi riscontri, è stata scartata. Per questo l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul figlio. Anche se restano ancora molti elementi di incertezza. La dinamica del delitto, confermano alla Questura di Verona, presenta aspetti ancora non chiari da approfondire. Solo nella notte il magistrato ha autorizzato lo spostamento delle salme. Sono state trasferite all’obitorio di Verona.