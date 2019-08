Getta bottiglia in mare e posta il video su Instagram: ragazzo sarà denunciato

La storia su Instagram gli costerà cara: verrà denunciato il giovane che in un video postato sui social getta una bottiglietta di plastica nel mare di Punta Licosa (Salerno) al grido di 'la mia barca è plastic freè. A segnalare il gesto per il quale il giovane, travolto dalle critiche, si è successivamente scusato, è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli: «Con l'ambente e con la civiltà non si scherza. Un giovane ha postato sui social un video che lo ritraeva mentre gettava nel mare di Punta Licosa (nel Parco Nazionale del Cilento) una bottiglietta di plastica al grido 'via la plastica dalla mia barcà. Un gesto squallido, tanto più se utilizzato per sbeffeggiare una cosa seria e delicata come il plastic free. Abbiamo provveduto immediatamente ad allertare il presidente del parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, e le autorità locali per segnalare questo atto vergognoso. La Capitaneria di Porto avrebbe già individuato il responsabile: per lui scatterà una denuncia penale».

«Così come abbiamo fatto per Balotelli - sottolinea Borrelli - che istigò un uomo a gettarsi in mare con lo scooter, così anche per questo ragazzo la denuncia è l'unica strada. E anche lui, come il calciatore, si è scusato. Ma è troppo tardi. Non c'è nulla da scherzare in gesti come questi, nessuna goliardia, solo inciviltà. Si lascia passare un messaggio sbagliatissimo, e per di più sui social. Abbiamo notato, poi, che c'è la tendenza a scusarsi sempre dopo che l'indignazione della gente gli fa capire la stupidaggine che hanno commesso. Non transigeremo mai. Segnaleremo ogni gesto incivile, ogni abuso, ogni inquinamento dei nostri mari!».

