“Plastica d'A-Mare” dal 5 settembre il primo eco festival plastic free tra il Porto turistico di Roma e Ostia Antica

Parte il 5 settembre il primo eco festival plastic free della Capitale:

, in programma al Porto turistico di Roma fino all’8 settembre. La quattro giorni sarà anticipata da una settimana di attività e di percorsi organizzati in compagnia di Wwf alla scoperta del territorio di Ostia Antica (dal 23 agosto al 1 settembre). L'evento vuole essere un momento di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento massiccio della plastica a discapito dei mari, arricchito da un importante aspetto ludico, creativo e artistico.



Attività e dibattiti si affiancheranno a performance, laboratori per grandi e piccini, esposizioni di artigiani, designer e artisti selezionati tramite una specifica Call for artists (deadline di partecipazione: 19 agosto - Borsa di studio per il vincitore: 1.000 euro), workshop, live painting, installazioni site specific e concerti di esponenti della musica ecologica. Il tutto per imparare e diffondere nuove pratiche di raccolta e riciclo creativo. Location della manifestazione sarà il Porto turistico di Roma, insieme al territorio del X Municipio, con le aree naturali, il litorale, le riserve, la sua storia e il borgo di Ostia Antica.

“Plastica d'A-Mare”