Alberto Genovese, la difesa: quadro diverso da quello pm. Vittima 18enne: «Io sotto choc»

Nuovi elementi sulla vicenda legata all'arresto di Alberto Genovese. «Sono distrutta, confusa e sotto choc. Mai avrei pensato di andare a una festa e poi vivere un incubo del genere». È quel che ha confidato al suo legale la 18enne che lo scorso 10 ottobre, dopo essere stata stordita con un mix di droghe, è stata stuprata da Alberto Genovese, l'imprenditore ora in cella a San Vittore. La giovane, quella sera tra le ospiti a un party organizzato da Genovese nel suo appartamento nel cuore di Milano, «sta pian piano prendendo coscienza di quel che le è capitato - ha spiegato l'avvocato Luca Procaccini - ma sta malissimo e ha iniziato un percorso di cure con psicologi».

APPROFONDIMENTI MILANO Genovese e lo stupro della 18enne: altre ragazze si sono rivolte alla... VIOLENZA SESSUALE Genovese arrestato resta in carcere perché può ripetere... MILANO Milano, Alberto Genovese e lo stupro a una 18enne: «Era pronto... MILANO Alberto Genovese arrestato per violenza sessuale. Il fondatore di... CRONACA Alberto Genovese resta in carcere. E spuntano altre accuse

LEGGI ANCHE --> Genovese, anche Belen Rodriguez nella casa dei festini: «Una volta sola e ho parlato con Cracco». Lo chef: «Solo catering»

«Ci sono sfumature da arricchire e approfondire e cercheremo, nei limiti del possibile, di farlo con i magistrati». Lo ha spiegato l'avvocato Davide Ferrari, uno dei difensori di Alberto Genovese, l'imprenditore in cella con l'accusa di avere stuprato, dopo averla stordita con un mix di droghe, una 18enne ospite di una festa a casa sua a Milano. Per il legale, che sta per incontrare in carcere il suo assistito, interrogato ieri a Palazzo di Giustizia, dagli atti finora consultati «emerge un quadro un pò diverso da quello tracciato dalla procura e non così definito come finora ricostruito».

Genovese è stato interrogato ieri per oltre 4 ore dal pm Rosaria Stagnaro, dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal capo della Squadra Mobile Marco Calì. A quanto è stato riferito, senza entrare nel merito, Genovese non si è limitato a parlare dei suoi problemi dovuti alla droga, ma ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste. Si presume, quindi, anche a quelle relative al festino del 10 ottobre e allo stupro di cui è accusato. «Non voglio entrare ora nel merito delle questioni - si limita ad aggiungere l'avvocato - Istanze? Non è il momento di parlarne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA