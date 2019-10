Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo per 120 passeggeri

Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. Atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia Volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in cabina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo.

Volotea, da Verona circa un milione di posti in vendita e 23 destinazioni

Volotea, la compagnia aerea spagnola investe 15 milioni

@volotea sono a Torino ed ho saputo che il nostro aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Genova. Informazione? Ci sarà un volo per Napoli stanotte? — John Arndt (@JRArndt) 17 ottobre 2019

Non ci sarebbero feriti, secondo quanto si apprende da fonti aeroportuali, tra i passeggeri del volo proveniente da Napoli e atterrato in emergenza a Genova. I viaggiatori stanno sbarcando in questi minuti dal velivolo. Si stanno organizzando pullman sostitutivi per trasferire i passeggeri a Torino, la destinazione del volo.

L'aereo della compagnia Volotea era partito da Napoli alle 17 ed è arrivato alle 18,35 a Genova con 120 passeggeri a bordo. In via precauzionale sono stati allertati 118 e vigili del fuoco ma nessuno dei passeggeri ha avuto necessità di assistenza medica. Al momento i passeggeri sono seguiti dal personale dell'aeroporto.



Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA