Un aeromobile ibrido-elettrico per Volotea

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo conper collaborare allo sviluppo di unper il trasporto passeggeri. La compagnia collaborerà con D?NTE a un progetto a lungo termine per la configurazione di un piccolo velivolo ibrido-elettrico all'avanguardia, adatto a operare nel prossimo decennio rotte molto corte, solitamente non redditizie per gli aerei tradizionali e offrendo alternative dove non sono disponibili altri mezzi di trasporto.Questo progetto eco-friendly, guidato da D?NTE Aeronautical, oltre a Volotea, vede la partecipazione di altre rinomate istituzioni come l'Instituto de Empresa in Spagna, ALTRAN in Europa, l'Università di Sydney e l'Università di Adelaide in Australia.Il nuovo prototipo ridurrà le emissioni in modo significativo, grazie all'utilizzo di motori alimentati da energia elettrica accumulata da batterie o generata a bordo con motori a combustione interna a elevata efficienza.Gli obiettivi green del settore, come la riduzione delle emissioni di CO2 del 50% entro il 2050 (rispetto ai livelli del 2005) auspicata da IATA, potranno essere raggiunti solamente con un radicale cambiamento. L'introduzione di tecnologie alternative ai motori tradizionali e alle turbo eliche è fondamentale per questo scopo. D?NTE, start-up del settore aerospaziale, presente sia in Spagna sia in Australia, ha dato il via alla progettazione di aeromobili, da 19 a 35 passeggeri, alimentati da Distributed Electric Propulsion (DEP), batterie per l'accumulo di energia e un turbogeneratore a combustione interna con funzione di range extender. Il velivolo ibrido, la cui configurazione preliminare è già in corso, dovrebbe diventare una realtà commerciale entro la metà del prossimo decennio.