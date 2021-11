Gabriele Molgora, perquisito l'ideatore dei cortei No Green pass a Milano: chiedeva «proteste eclatanti»

No vax: la Polizia ha eseguito un decreto di perquisizione delegata da Alberto Nobili, coordinatore della sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano nei confronti di Gabriele Molgora, detto Zeno, 28 anni, milanese, indagato per istigazione a delinquere aggravato dal mezzo telematico. Attraverso i social il ragazzo, fin dalla scorsa estate, era diventato il punto di riferimento per i No Vax, ideando e lanciando per la prima volta il corteo da Piazza Fontana il sabato pomeriggio.

APPROFONDIMENTI COVID Super green pass, la cabina di regia COVID Terza dose, sarà l'ultima? LE PROTESTE No green pass, scontri in Belgio CRONACA Milano, polizia ferma i no Green pass MILANO No Green pass a Milano IL CASO Green pass online falsi, due inchieste a Roma e Milano IL DIBATTITO Cartabianca, Galli perde le staffe: «Stia zitta!»....

No green pass a Milano, cosa è successo

Il giovane era già stato denunciato per aver preso parte ad iniziative No Green pass non preavvisate e dallo scorso settembre è stato sottoposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi a daspo urbano e non ha più partecipato alle manifestazioni del sabato. Lo scorso 20 novembre il diciannovenne ha lanciato sui social una mobilitazione nazionale per il prossimo sabato 27 novembre in piazza Duomo, sostenendo che vi avrebbe preso parte un milione di persone ed esortando i partecipanti a portare ed accendere torce da stadio. Così, per gli investigatori, avrebbe creato «una situazione di intossicazione informativa, disorientando gli stessi manifestanti talora forse non consapevoli di dare seguito ad indicazioni di un organizzatore malevolo e virtuale».

Terza dose, sarà l'ultima? Dall'ipotesi quarta al richiamo ogni anno: domande e risposte

No green pass, scontri in Belgio. Assalto alle auto e incendi, la polizia risponde con lacrimogeni e cannoni ad acqua

Dall'analisi del telefono del 19enne ideatore dei cortei No green pass del sabato a Milano la Polizia ha scoperto che l'indagato ha inviato via Telegram dei file contenenti circa mille green pass intestati ad altrettante persone. Il giovane ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a più utenti possibile. È stato quindi denunciato anche per ricettazione, con altre due persone destinatarie dei file contenenti i Green Pass e sottoposte a perquisizione e sequestro dei telefoni.

Ha invitato sui social i no Green pass a «trovare metodi di protesta nuovi ed eclatanti» per avere «una nuova visibilità» Zeno, ritenuto l'ideatore delle 18 manifestazioni contro il certificato verde a Milano. Lo si legge nel decreto di perquisizione.