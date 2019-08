Colpo grosso in gioielleria di via Monte Napoleone a Milano: sparito bracciale da 89mila euro

Colpo grosso in una gioielleria di via Monte Napoleone, a Milano. Nei giorni scorsi, qualcuno, forse spacciandosi per un cliente e fingendo di voler fare acquisti, è riuscito a fare sparire un braccialetto in oro rosa del valore di 89 mila euro. Solo ieri uno dei dipendenti del negozio di lusso nel quadrilatero della moda si è accorto che dai cassetti mancava un unico pezzo e cioè il prezioso bracciale della collezione. Subito è corso in Questura per sporgere denuncia. L'ipotesi è che il furto sia avvenuto il giorno prima.

Il colpo segue quello ancora più eclatante avvenuto questo mese a Parigi, dove una donna si è finta principessa degli Emirati Arabi ed è riuscita a lasciare indisturbata una gioielleria dopo aver trafugato gioielli per milioni di euro con un incredibile stratagemma.

Di altro stampo, invece, il colpo messo a segno qualche giorno fa a Roma, dove due banditi hanno strappato dal polso di un imprenditore un orologio del valore di 400mila euro. I rapinatori sono stati presi e l'orologio restituito al proprietario.

Ultimo aggiornamento: 16:40

