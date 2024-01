Maxi-frode fiscale, fatture false per 1,7 miliardi: scoperte 140 società fantasma. Perquisizioni in varie regioni

Una maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro: la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma. È l'operazione denominata «Fast & Clean», coordinata dalla Procura di Ancona, in cui sono stati disposti sequestri per 350 milioni di euro.

In continuità con un'operazione della Tenenza di Senigallia nell'Anconetano, la Finanza sta eseguendo oltre 30 perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova, Ragusa, nei confronti di 85 indagati per frode fiscale. I finanzieri di Ancona hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi: migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all'estero.