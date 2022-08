Forte dei Marmi, suv piomba dentro lo stabilimento all'ora di pranzo e distrtugge tutto: attimi di terrrore, ferita la donna alla guida

Attimi di paura in uno degli stabilimenti più famosi di Forte dei Marmi, meta vip della Versilia. Un’auto fuori controllo entrata dentro ai bagni Piero, stabilimento frequentato da imprenditori e industriali, distruggendo parte della struttura. L’auto è sfrecciata a tutta velocità, ha travolto il gazebo del ristorante, auto e tavolini. Solo per miracolo non c’è stata una strage visto che a quell’ora il posto era affollato di gente. E' accaduto tutto verso l'ora di pranzo.

La donna alla guida del suv ha perso il controllo del mezzo entrando letteralmente dentro lo stabilimento, dove in quel momento c'erano diversi avventori.

La donna ha poi interrotto la corsa sulla spiaggia ma intanto ha travolto la zona delle cabine ma anche una tettoia. Solo per miracolo nessuno si è ferito, a parte la guidatrice stessa, che è stata portata in ospedale con diversi traumi ma non in pericolo di vita.