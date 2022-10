Foodies' challenge: al via la nuova edizione del food contest a squadre: presentato il 18 ottobre dal team "Knam-Luoghicomuni"

Progettare un piatto è sempre una sfida, come ogni progetto, non è mai banale. Dal 2015, Chef, architetti e designer in sinergia collaborano per creare nuovi food concept. Progettare a più mani, arricchendosi del sapere altrui, in un flusso continuo di idee, è stimolante e consente di raggiungere nuovi traguardi. Questo è il Foodies' Challenge, una sfida sulla creatività.

Il 18 ottobre, in occasione della quarta edizione del Foodies’ Challenge verrà presentato in anteprima il cortometraggio “ZEITNOT”, dedicato al progetto che vede protagonisti il Maître Chocolatier, Pastry Chef Ernst Knam e luoghiCOMUNI Studio di Architettura.

Il video, diretto da Carlo Roberti e prodotto da Struttura Films, si pone a denuncia del cambiamento climatico, abbracciando tematiche urgenti e fondamentali per la sopravvivenza del nostro Pianeta: il surriscaldamento globale e il rischio estinzione delle api, temi che Chef Knam ha da sempre portato all’attenzione del pubblico rappresentandoli nelle sue creazioni, in un continuo percorso di ricerca e sensibilizzazione.

Lo studio di architettura luoghiCOMUNI è, inoltre, il vincitore dell’ultima edizione del premio Foodies’ Challenge, in team con la Chef Cristina Bowerman. Il contest internazionale, ideato da Nicola Sardano, giunge quest’anno alla sua 4° edizione, proponendo come tema portante “Il Convivio”. Dal 2015 hanno partecipato 100 professionisti tra grandi Chef e progettisti.

Il team luoghiCOMUNI-Knam presenta, attraverso il racconto visivo, una scacchiera a tessere esagonali con chiaro richiamo al mondo delle api, in perfetta sintonia con i pezzi degli scacchi realizzati in cioccolato dallo Chef. Nel cortometraggio, Ernst Knam, porta su di sé la responsabilità di un’ultima fatale sfida per l’umanità, una partita a scacchi con la Dea Natura (interpretata dalla modella Susanna Bianchi). Attraverso l’omaggio dei pezzi in gioco, creazione unica dello Chef, la Dea sembra in procinto di perdonare le nefandezze dell’umanità, ma il punto di non ritorno è stato oltrepassato, sugli esagoni della scacchiera le piccole api di cioccolato iniziano a sciogliersi e a crollare sul terreno di gioco. L’ira della Dea risveglia Knam dalla visione. È nel suo laboratorio, i pezzi sulla scacchiera sono integri e salvi, ma l’eco della tragedia sembra giungere anche sul piano reale.

Il cortometraggio “ZEITNOT”, scritto e diretto da Carlo Roberti. Con la partecipazione di Ernst Knam, Susanna Bianchi, Enrico M. Turella e Chiara Celidoni di luoghiCOMUNI Studio Architettura. Produzione Struttura Films, Direttore della fotografia Francis Joseph D’Costa, Operatore di ripresa Marco Colassi, Costume designer Flavia FG Tomassi, M.u.a. Francesca Meli, Responsabile di produzione Francesca Caporilli, Foto di scena Paola Panicola. Anno di produzione 2022, durata 3’30’’.

Van Gogh, ecologisti lanciano zuppa di pomodoro sul celebre quadro "I girasoli"