Roma Fiumicino, arriva il servizio "Shop&Fly": ordini online e ritiri in aeroporto

Prosegue il percorso di digitalizzazione di Aeroporti di Roma. Grazie alla nuova piattaforma digitale “Shop&Fly”, i passeggeri del Leonardo da Vinci di Fiumicino hanno oggi la possibilità di prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Aeroporti di Roma e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. A pochi giorni dall’inizio della Summer 2024, ADR amplia ancor più la vasta gamma di opportunità commerciali offerte ai viaggiatori in partenza e in arrivo a Roma Fiumicino, recentemente nominato per il settimo anno consecutivo da ACI World come miglior hub europeo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

Con “Shop&Fly”, accedendo dai loro device digitali al sito shop.adr.it, i viaggiatori hanno così la possibilità di scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di profumi, cosmesi, eno-gastronomia e giocattoli per un totale di oltre 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free di Lagardère Travel Retail. Una nuova opportunità, resa ancora più attrattiva da uno sconto speciale del 10% riservato agli ordini online rispetto agli acquisti fatti direttamente in negozio.

Alberto Niero, CEO Lagardère Travel Retail Italia, ha dichiarato: "È con grande piacere che oggi annunciamo il lancio del nuovo servizio ‘Shop&Fly’, realizzato in partnership con ADR e i Brand partner. Questo progetto molto ambizioso ha l’obiettivo di rispondere all’evoluzione dei comportamenti dei consumatori sempre più orientati alla digitalizzazione, offrendo loro un'ulteriore opportunità di acquisto dei nostri prodotti”.

Con il servizio Shop&Fly i passeggeri in partenza dal “Leonardo da Vinci” per tutte le destinazioni o in arrivo da una destinazione italiana o Schengen possono fare shopping online, scegliendo sul catalogo i prodotti che desiderano, e che potranno pagare e ritirare il giorno della partenza o dell’arrivo, alle casse dedicate nei punti vendita Aelia Duty Free.

Grazie alla partnership con ITA Airways, sempre in prima linea nel fornire nuove opportunità e servizi innovativi ai propri clienti, tutti i passeggeri ITA Airways, anche coloro che provengono da una destinazione Extra Schengen, potranno inoltre ritirare i prodotti ordinati su Shop&Fly presso i Pick Up point dedicati Aelia Duty Free in arrivo.

I servizi di Aeroporti di Roma e dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino - primo e unico scalo in Italia con rating Skytrax di 5 stelle per gli standard eccellenti nella qualità dei servizi offerti - assumono carattere “Phygital” con il potenziamento del sito web ADR.it come piattaforma di e-shopping che prevede anche altri servizi digitali legati al mondo del fashion e della ristorazione: “Personal Shopper”, per riservare in anticipo i prodotti lusso da acquistare direttamente in boutique, “Book a Table”, per prenotare un tavolo nei ristoranti presenti nello scalo e “Take Away & Fly”, per acquistare online il pasto e ritirarlo in aeroporto.

Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, commenta: “Ci impegniamo costantemente per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella nostra crescita e il loro approccio sempre più digitale rispetto ai consumi.

Per realizzare questo obiettivo, consideriamo imprescindibile garantire un’esperienza digitale fluida e senza interruzioni, specialmente durante la fase precedente al volo, in cui i passeggeri interagiscono con servizi come lo shopping e la ristorazione. E’ in questa prospettiva – conclude Blasi – che abbiamo lanciato il nostro e-commerce ‘Shop&Fly’, che permette la prenotazione online dei prodotti in vendita presso i nostri duty-free e il pagamento in negozio, il primo passo in un percorso di miglioramento continuo in termini di offerta, brand e servizi, sempre allineato alle esigenze dei nostri clienti”.