Milano, si fingeva medico in chat per abusare di minorenni: arrestato

Si fingeva medico per abusare di ragazze minorenni. La Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cinquantenne per l'accusa di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di ragazze minorenni in provincia di Monza, spacciandosi per medico, dopo aver instaurato con loro un legame attraverso conversazioni su piattaforme di messaggistica online. Lo ha reso noto stamani la Questura di Milano. Al momento non si conoscono altri particolari sulla vicenda.